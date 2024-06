O Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, indicou nesta terça-feira (4) que as tropas russas estão focando seus ataques na região de Donetsk, no leste ucraniano, e não mais em Kharkiv, onde a ofensiva se concentrou no mês passado.

“Os principais combates e os ataques mais maciços ocorrem na região de Donetsk. Na verdade, os ataques russos estão concentrados lá”, disse Zelensky em sua mensagem diária nas redes sociais.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, proclamou neste ano a anexação da região de Donetsk, embora não a tenha conquistado totalmente.

As forças russas obtiveram os maiores ganhos territoriais em 18 meses em uma ofensiva lançada em 10 de maio na região de Kharkiv, durante a qual tomaram várias aldeias fronteiriças e provocaram o êxodo de milhares de habitantes.

A Ucrânia enviou reforços para a região, alongando a linha da frente, no momento em que sofre com a falta de tropas e munições.

Segundo alguns analistas, a ofensiva russa na região de Kharkiv poderia preceder uma tentativa de penetrar na linha de frente em alguma outra localidade.

