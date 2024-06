O Porto confirmou nesta terça-feira (4) a saída do técnico Sérgio Conceição, que estava à frente da equipe desde 2017.

Conceição tinha renovado seu contrato com os 'Dragões', mas a chegada do ex-treinador André Villas-Boas à presidência do clube antecipou sua saída.

Segundo a imprensa especializada, o ex-jogador da seleção portuguesa de 49 anos está a caminho do Olympique de Marselha, enquanto o Porto deve anunciar seu até então auxiliar Victor Bruno.

Como técnico do Porto, Sérgio Conceição conquistou 11 títulos, entre eles três Campeonatos Portugueses (2018, 2020 e 2022).

No entanto, na última edição o time terminou em terceiro, a 18 pontos do campeão Sporting, embora a vitória na final da Taça de Portugal tenha salvado a temporada.

