O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou que ele vá pronunciar um discurso perante o Congresso dos Estados Unidos em 13 de junho, como reportaram meios de comunicação americanos, informou nesta terça-feira (4, noite de segunda em Brasília) a imprensa israelense.

A equipe de Netanyahu declarou à mídia israelense que a data de sua intervenção no Congresso não havia sido definida, mas enfatizou que não será em 13 de junho porque interfere com festividades judaicas.

Anteriormente, os meios de comunicação americanos Politico e Punchbowl News haviam indicado que Netanyahu havia aceitado o convite de democratas e republicanos para comparecer ao Congresso nessa data.

Em um comunicado divulgado no sábado por seu gabinete, Netanyahu disse estar "satisfeito com o privilégio de representar Israel perante as duas câmaras do Congresso e dizer-lhes a verdade sobre nossa guerra justa contra aqueles que buscam nos matar".

O convite chega após meses de tensões entre o premiê israelense e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no contexto do conflito em Gaza desencadeado por um ataque sem precedentes do grupo islamista Hamas em 7 de outubro.

bur-gl/phs/dbh/arm/am