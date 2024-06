As mudanças climáticas dobraram a probabilidade de que ocorressem as cheias que devastaram o Rio Grande do Sul e intensificaram as chuvas causadas pelo fenômeno El Niño, informaram cientistas nesta segunda-feira (3).

O equivalente a três meses de chuvas caiu sobre o estado do Rio Grande do Sul em duas semanas em um "evento extremamente raro, que se espera que ocorra apenas uma vez a cada 100-250 anos", segundo um estudo publicado pelo grupo World Weather Attribution (WWA).

