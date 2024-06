PRINCIPAIS NOTÍCIAS

MÉXICO ELEIÇÕES: Claudia Sheinbaum eleita presidente do México

=== MÉXICO ELEIÇÕES ===

MÉXICO:

Claudia Sheinbaum faz história e é eleita presidente do México

A candidata de esquerda Claudia Sheinbaum fez história ao ser eleita no domingo (2) como a primeira presidente do México por ampla vantagem e terá o enorme desafio de conter a violência do narcotráfico e de gênero que mata quase 30 mil pessoas por ano.

MÉXICO:

Claudia Sheinbaun, a física que deixou a Ciência para governar o México

Sóbria e impassível, Claudia Sheinbaum é uma cientista de renome de esquerda que se dedicou à política e conseguiu se tornar a primeira presidente de um México atormentado pela violência criminal e de gênero.

MÉXICO:

Os desafios colossais de Claudia Sheinbaum no México

"Impunidade zero", promete a primeira presidente eleita do México sobre o imenso desafio que a aguarda: governar um país onde quase 80 pessoas são assassinadas diariamente por grupos criminosos que controlam territórios e atua em conluio com as autoridades.

MÉXICO:

Mexicanos celebram sua primeira presidente na Praça do Zócalo

"É uma emoção que leva às lágrimas", declarou María de los Ángeles Gordillo, uma indígena maia tojolabal de 37 anos, que foi comemorar com milhares de mexicanos na Praça do Zócalo, na Cidade do México, a eleição de Claudia Sheinbaum como a primeira presidente da história do país.

MÉXICO:

Três chaves para entender a vitória de Claudia Sheinbaum no México

Claudia Sheinbaum, uma cientista dedicada à política, tornou-se no domingo a primeira presidente da história do México com uma avassaladora votação que garantiu a continuidade da esquerda à frente da segunda economia da América Latina.

MÉXICO:

Cinco compromissos de Sheinbaum após conquistar a presidência do México

Após sua eleição como primeira presidente do México, a esquerdista Claudia Sheinbaum traçou alguns de seus compromissou de governo para enfrentar a pobreza e a violência do narcotráfico.

MÉXICO:

M de México, M de mulher: o que muda com Claudia Sheinbaum como presidente?

"O México já não se escreve mais com M de machismo (...) se escreve com M de mãe e M de mulher", afirmou há um ano Claudia Sheinbaum. Eleita por ampla maioria no domingo (2), a primeira presidente na história do México promete combater os elevados números da violência de gênero e ajudar as mulheres a "viver sem medo".

=== PAUTA ESPECIAL 80 ANOS DO DIA D ===

PARIS:

Aliados celebram 80º aniversário do Dia D sob a sombra da guerra na Ucrânia

Oitenta anos depois do Desembarque da Normandia, os aliados se reunirão na quinta-feira (6) nas praias do noroeste da França para celebrar a libertação da Europa da Alemanha nazista, além de expressar apoio à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia.

RENNES:

Jornalistas que cobriram o Desembarque na Normandia enfrentaram machismo e 'esquecimento'

As jornalistas que cobriram o Desembarque na Normandia há 80 anos, repórteres experientes e fotógrafas excepcionais, tiveram que burlar proibições impostas às mulheres pelos Aliados. Porém, suas histórias não tiveram o mesmo sucesso que as de seus colegas homens

PLABENNEC:

Francesas rompem silêncio sobre estupros cometidos por soldados americanos em 1944

Durante 80 anos, Aimée Dupré preferiu guardar silêncio sobre o estupro de sua mãe em 1944, mas, poucas semanas antes do 80º aniversário do desembarque das tropas aliadas na Normandia, decidiu falar: o estuprador era um soldado dos Estados Unidos.

DIEPPE:

Jean Caillet, membro da Resistência francesa e uma das peças-chave no Desembarque da Normandia

]

Ele não foi combatente, mas sua tarefa foi fundamental para o sucesso do Desembarque da Normandia, há 80 anos. Jean Caillet, membro da Resistência francesa nascido em uma família judia e já centenário, recorda aqueles dias de dor e trabalho frenético.

PARIS:

Conheça os 'funnies', os tanques curiosos que foram fundamentais no 'Dia D'

Durante o desembarque na Normandia, em 6 de junho de 1944, os Aliados contaram com os "funnies", tanques que foram modificados e receberam um novo visual, às vezes com carrocerias estranhas, mas que desempenharam um importante papel.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DA GUATEMALA:

Autoridades da Guatemala recuperam controle de presídio 'El Infiernito'

Mais de 400 policiais da Guatemala transferiram, neste domingo (2), 225 membros da gangue Barrio 18 que estavam reclusos na prisão de segurança máxima "El Infiernito", onde o grupo tinha televisões, refrigeradores, animais domésticos e até um "call center" para cometer extorsão e outros crimes.

-- ORIENTE MÉDIO

RAFAH:

Dúvidas aumentam sobre a possibilidade de nova trégua entre Israel e Hamas

As dúvidas sobre a possibilidade de uma trégua entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas em Gaza aumentaram nesta segunda-feira, três dias após a revelação, por parte da presidência dos Estados Unidos, de um plano para acabar com quase oito meses de guerra.

-- EUROPA

VIENA:

Preocupadas com o programa nuclear iraniano, potências europeias passam para a ação

Preocupadas com a evolução do programa nuclear iraniano, as potências europeias decidiram tomar a iniciativa e apresentar uma resolução de condenação contra Teerã ante o Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

-- ÁFRICA

JOHANNEBURGO:

Presidente da África do Sul apela à unidade após perder maioria no Parlamento

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, urgiu neste domingo (2) as forças políticas a trabalharem unidas pelo país, depois que seu partido, o Congresso Nacional Africano (ANC), no poder há três décadas, perdeu a maioria absoluta no Parlamento.

=== ECONOMIA ===

DUBAI:

Companhias aéreas preveem recorde de quase 5 bilhões de passageiros em 2024

As companhias aéreas esperam transportar quase 5 bilhões de pessoas em todo o mundo este ano, superando o recorde de 2019, antes da pandemia de covid-19, anunciou a sua principal organização profissional nesta segunda-feira (3).

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

GENEBRA:

ONU prevê chegada do fenômeno 'La Niña' com temperaturas mais frias

O fenômeno meteorológico 'La Niña' pode chegar em breve, acompanhado de temperaturas mais amenas, depois da onda de calor alimentada pelo 'El Niño', com recorde de temperatura superado a cada mês durante um ano.

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

