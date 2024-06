Um total de 642 milhões de pessoas votaram nas eleições gerais na Índia, uma participação de 58%, anunciou nesta segunda-feira o presidente da Comissão Eleitoral, Rajiv Kumar.

"Batemos um recorde mundial, com 642 milhões de eleitores indianos. É um momento histórico para todos nós", disse Kumar.

"Mostra o poder incrível dos eleitores da Índia", acrescentou, antes de elogiar a "força da democracia" no país.

As eleições terminaram no sábado, com a sétima e última fase do processo eleitoral, que durou seis semanas.

Os resultados ainda não foram divulgados, mas o atual primeiro-ministro, o nacionalista hindu Narendra Modi, tem praticamente assegurada a vitória para o terceiro mandato.

