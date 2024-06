O técnico português José Mourinho, despedido em janeiro pela Roma, anunciou na noite deste sábado (1º) a sua chegada ao turco Fenerbhaçe, num vídeo publicado nas redes sociais.

"Boa noite, torcedores do Fenerbahçe. Nos vemos amanhã em Kadikoy (bairro de Istambul onde o clube está localizado) e começaremos nossa jornada juntos", disse o treinador de 61 anos em um vídeo postado no perfil oficial do clube no 'X'.

Segundo a rede privada de televisão NTV, a nomeação de Mourinho como novo treinador do clube será oficializada no domingo.

Nos últimos dias, a imprensa especializada turca tem repercutido rumores sobre a chegada iminente do famoso treinador, que arriscou em turco a palavra 'merhaba' (olá).

Segundo informações vazadas, o presidente do clube, Ali Koç, ofereceu um contrato de "dois anos mais um opcional" a Mourinho, ex-técnico do Real Madrid e do Chelsea, entre outros gigantes do futebol mundial.

O português se transfere assim para um dos três grandes clubes de Istambul para tentar devolver a glória a uma equipe que não vence o campeonato turco há dez anos.

José Mourinho teve de fazer as malas no último inverno europeu, dois anos e meio depois da sua chegada a Roma, com a equipe numa discreta 9ª posição da Serie A e em meio a críticas aos árbitros e dirigentes do clube por parte do veterano técnico.

Na Turquia, liderará o banco da décima primeira equipe de sua carreira como treinador principal, depois de uma trajetória marcada por vários títulos de prestígio.

Entre outros, Mourinho conquistou a Liga dos Campeões com Porto (2004) e Inter de Milão (2010), assim como a Premier League com o Chelsea (2005, 2006 e 2015), a Serie A italiana (2009 e 2010) e a LaLiga espanhola (2012).

Após tantas glórias, sua carreira parece em declínio nos últimos anos, com passagens discretas por Manchester United, Tottenham e Roma.

ach/iga/pm/aam