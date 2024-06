PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel volta a atacar Rafah e insiste que só a destruição do Hamas porá fim à guerra

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH:

Israel volta a atacar Rafah e insiste que só a destruição do Hamas porá fim à guerra

As forças israelenses atacaram, neste sábado (1º), a cidade de Rafah, no sul de Gaza, com tanques e artilharia, enquanto o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, voltou a insistir que só a destruição do Hamas porá fim à guerra.

(conflito Palestinos Israel, 762 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

A dor 'indescritível' da mãe de um jovem refém israelense

Rachel Goldberg-Polin estava usando o número 236 preso em sua roupa, na altura do coração, quando recebeu a AFP na última quarta-feira em seu escritório em Jerusalém. Esse é o número de dias que seu filho Hersh está preso em Gaza, depois de ter sido sequestrado em Israel pelo Hamas.

(EUA Gaza palestinos conflito reféns diplomacia prisioneiros Israel, 740 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SAN SALVADOR:

Bukele inicia segundo governo em El Salvador com poder quase absoluto

O popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inicia neste sábado (1º) um segundo mandato com poder quase absoluto e sem oposição, mas confrontado com o desafio de manter a segurança no país e alcançar a prosperidade econômica que prometeu.

(gangues ElSalvador governo política, 645 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

VARANASI, Índia:

Índia termina maratona de eleições gerais; Modi é favorito

A maratona de eleições gerais na Índia terminaram neste sábado (1º) após a última fase de uma votação de seis semanas marcada pelo grande favoritismo do primeiro-ministro nacionalista hindu, Narendra Modi, e por uma forte onda de calor.

(eleições política eleições Índia, 411 palavras, já transmitida)

SINGAPURA:

Secretário de Defesa dos EUA anuncia 'nova era de segurança' em fórum de Singapura

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou neste sábado (1°) uma "nova era de segurança" por meio de alianças e parcerias regionais, em um fórum em Singapura que contará no domingo com a presença do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

(EUA diplomacia Singapura China política defesa, 586 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

JOANESBURGO:

ANC sul-africano perde a maioria histórica e busca coalizões

O Congresso Nacional Africano (ANC), partido histórico de Nelson Mandela, aguarda neste sábado (1º) a confirmação iminente de que perdeu a maioria absoluta que tinha desde o fim do apartheid, há três décadas, e terá que procurar alianças para se manter no poder.

(ÁfricadoSul eleições, 563 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

ROSKILDE, Dinamarca:

Ferreiros dinamarqueses reconstroem navio viking para desvendar seus segredos

Em frente a um fiorde no coração da Dinamarca, uma equipe de ferreiros ajuda a reconstruir um navio viking para decifrar os antigos segredos de navegação destes guerreiros nórdicos.

(Dinamarca história cultura arqueologia, 400 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTES ===

- Acompanhamento da final da Liga dos Campeões

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

