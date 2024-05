A sessão noturna de Roland Garros nesta sexta-feira (31) não decepcionou: o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, selou sua classificação para as oitavas de final ao derrotar o americano Sebastian Korda (28º) em uma grande exibição de tênis.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-6 (7/5) e 6-3, em duas horas e 39 minutos na quadra Philippe Chatrier.

Semifinalista em 2023, o jovem espanhol consegue entrar na segunda semana do Grand Slam parisiense pela terceira vez em sua careira.

O jogo contra Korda começou com uma quebra de saque para cada jogador e a igualdade se manteve até Alcaraz quebrar novamente o serviço do americano para sacar na sequência e fechar a primeira parcial.

O segundo set foi ainda mais equilibrado: novamente uma quebra cada um e empate em 6-6. No tie break, o espanhol acabou levando a melhor por 7/5.

Alcaraz parecia consciente de já ter o jogo nas mãos e pressionou no terceiro set, quebrando o serviço de Korda no quarto game e rapidamente abrindo 4-1 no placar.

No game seguinte, o americano reagiu para salvar dois break points que teriam sido praticamente fatais, mas Alcaraz não desperdiçou a vantagem que construiu e selou a vitória com seu primeiro match point.

