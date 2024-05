O meio-campista Lucas Paquetá agradeceu nesta sexta-feira (31) sua permanência na convocação da Seleção Brasileira que vai disputar a Copa América nos Estados Unidos, apesar de estar sendo investigado na Inglaterra por supostamente participar de um esquema de apostas esportivas.

"Só queria primeiramente agradecer publicamente ao presidente Ednaldo [Rodrigues, da CBF] pelo esforço que teve em apurar os fatos de tudo o que tem acontecido comigo e pela permanência da minha convocação", disse Paquetá em entrevista coletiva em Orlando, na Flórida.

O jogador também destacou a confiança do técnico Dorival Júnior ao incluí-lo no início do mês na lista de 26 convocados para os amistosos de junho contra México (dia 8) e Estados Unidos (dia 12), e para a Copa América (20 de junho a 14 de julho).

A Federação Inglesa de Futebol (FA) abriu oficialmente uma investigação contra Paquetá para apurar se ele sofreu "intencionalmente" o cartão amarelo em vários jogos de sua equipe, o West Ham, pela Premier League.

Em comunicado publicado na quinta-feira, a CBF informou que manterá o meia na concentração da Seleção em Orlando para garantir sua "presunção de inocência". O West Ham também apoiou o brasileiro.

Paquetá afirmou que está "cooperando" com as autoridades para esclarecer o caso e que, por recomendação de seus advogados, a entrevista que concedeu nesta sexta-feira será a "única vez" que ele falará publicamente sobre o assunto.

"A gente vai fazer o máximo para que isso possa ser esclarecido. Eu sigo preparado para estar neste momento. Fiz uma temporada muito especial, muito boa para mim. Nas últimas duas convocações, eu comprovei isso mais uma vez. Estou pronto, queria muito estar aqui, estou feliz de estar aqui e disposto para fazer o melhor pela Seleção Brasileira", disse.

O Brasil está no Grupo D da Copa América ao lado de Colômbia, Paraguai e Costa Rica, adversária na estreia, no dia 24 de junho.

