Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira, em um mercado que espera a prorrogação dos cortes de produção da aliança Opep+ em 2025, uma vez que a oferta de petróleo bruto é abundante.

O preço do Brent para entrega em julho caiu 2,08%, aos US$ 81,86, e o do WTI para a mesma data, 1,66%, aos US$ 77,91.

Estáveis desde a abertura, os preços caíram após a divulgação do relatório semanal sobre as reservas comerciais de petróleo bruto americanas.

Os dados divulgados hoje pela Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos mostram que, na semana que terminou em 24 de maio, as reservas comerciais perderam 4,1 milhões de barris (mb), contra o 1,15 mb esperado pelos analistas, segundo o consenso reunido pela agência Bloomberg.

Mas segundo John Kilduff, da Again Capital, os operadores “olharam mais detalhadamente” o relatório e registraram que as reservas de gasolina aumentaram em 2 mb, quando esperavam uma queda de 1,5 mb.

A Opep e seus aliados da Opep+ vão se reunir no próximo domingo para definir seus níveis de produção para os próximos meses.

tu/pta/mr/ag/lb