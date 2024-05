A diretora do torneio de Roland Garros, Amélie Mauresmo, anunciou nesta quinta-feira (30) que tomou medidas para tentar impedir o comportamento inadequado de espectadores, após as queixas de alguns tenistas, em especial de Iga Swiatek e David Goffin.

"Estamos felizes por ver que há ambiente, emoções e que os espectadores estão presentes. No entanto, seremos inflexíveis quanto ao respeito aos jogadores e ao jogo", declarou Mauresmo.

"Se houver um mínimo comportamento que ultrapasse o limite, a saída será indicada ", afirmou a diretora.

Por isso, o álcool está proibido nas arquibancadas e a segurança e os árbitros serão muito mais rígidos com quem causar incidentes, anunciou Mauresmo.

O belga David Goffin, que foi eliminado nesta quinta-feira na segunda rodada pelo alemão Alexander Zverev, disse que um torcedor cuspiu nele uma goma de mascar no jogo da primeira rodada contra o francês Giovanni Mpetshi-Perricard.

Se um espectador é descoberto lançando algo contra um tenista, será "imediatamente expulso", garantiu Mauresmo.

A polonesa Iga Swiatek, líder do ranking da WTA, reclamou do público na quadra central pelo barulho durante as trocas de bola, após sua vitória sobre a japonesa Naomi Osaka.

"Haverá situações em que isso será deixado para apreciação. Atirar algo em um jogador, é 'rua', te colocamos para fora. Expressar-se no meio de um ponto, é um 'não', tentaremos limitá-lo ao máximo. Os árbitros têm instruções mais rígidas e precisas sobre o fato de que, efetivamente, precisam controlar seu público. Gerenciar isso também é um pouco do papel do árbitro", explicou Mauresmo.

