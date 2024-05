PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel intensifica bombardeios em Rafah após anunciar que controla corredor entre Gaza e Egito

EUA JUSTIÇA: Júri do julgamento de Trump inicia 2º dia de deliberações

ESPANHA CATALUNHA POLÍTICA: Parlamento espanhol aprova em definitivo a anistia aos separatistas catalães

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH:

Israel intensifica bombardeios em Rafah após anunciar que controla corredor entre Gaza e Egito

Os moradores de Rafah relataram intensos bombardeios e disparos nesta quinta-feira (30) nesta cidade do sul da Faixa de Gaza, depois de Israel ter anunciado que assumiu o controle do corredor estratégico que separa este território palestino do Egito.

=== EUA JUSTIÇA ===

NOVA YORK:

Júri do julgamento de Trump inicia 2º dia de deliberações

O júri que decidirá o destino de Donald Trump iniciou, nesta quinta-feira (30), no tribunal de Nova York, o seu segundo dia de deliberações, após o qual chegará a um veredicto que poderá abalar as eleições americanas de novembro.

=== ESPANHA CATALUNHA POLÍTICA ===

MADRI:

Parlamento espanhol aprova em definitivo a anistia aos separatistas catalães

A altamente controversa lei de anistia para os separatistas catalães condenados ou processados pela tentativa fracassada de secessão em 2017 foi aprovada em definitivo nesta quinta-feira (30) pelo Parlamento espanhol, abrindo a porta ao retorno para a Espanha do ex-presidente regional Carles Puigdemont.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MARQUES DE SOUZA:

Passadeiras flutuantes: a nova rotina dos afetados pelas enchentes no Vale do Taquari

Com uma grande bolsa nas mãos, Juliani Steffer carrega o máximo de mercadoria que consegue enquanto atravessa uma passadeira flutuante sobre o rio. Como muitos moradores do Rio Grande do Sul, essa vendedora de roupas precisou começar uma nova vida a pé após as enchentes que devastaram o estado.

MÉXICO:

Campanha mexicana termina com candidato a prefeito assassinado em frente às câmeras

A campanha para as eleições gerais de domingo (2) no México terminou na quarta-feira com uma cena de horror capturada pelas câmeras: o assassinato de um candidato a prefeito atacado pelas costas por um homem armado durante um comício.

-- EUROPA

HAIA:

Operação da Europol permite desativar 100 servidores dedicados a crimes cibernéticos

A agência policial europeia Europol anunciou, nesta quinta-feira (30), a prisão de quatro pessoas em uma grande operação internacional contra programas que derrubaram ou interromperam mais de uma centena de servidores.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Presidente chinês pede conferência de paz para Oriente Médio

O presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta quinta-feira (30), durante um encontro com líderes árabes em Pequim, a realização de uma conferência de paz para resolver o conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

HONG KONG:

Hong Kong considera 14 réus culpados no maior julgamento contra o movimento pró-democracia

Um tribunal de Hong Kong considerou 14 pessoas culpadas de subversão nesta quinta-feira (30), no maior julgamento contra ativistas pró-democracia desde que a China impôs uma lei de segurança nacional à cidade semiautônoma para eliminar a dissidência.

-- OCEANIA

SYDNEY, Austrália:

Governo australiano investiga possível ataque cibernético massivo à Ticketmaster

O governo australiano investiga, nesta quinta-feira (30), as denúncias de que um grupo de hackers roubou os dados de 560 milhões de clientes da empresa global de emissão de ingressos Ticketmaster.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Comunidade LGBTQIA+ enfrenta 'aumento alarmante' nas restrições à liberdade de expressão, diz ONG

A comunidade LGBTQIA+ enfrenta um "aumento alarmante" das restrições à liberdade de expressão que se traduzem em censura, prisões e perseguições, denunciou nesta quinta-feira (30) a Ilga World.

GENEBRA:

Como e por que a ONU valida os recordes de temperatura?

O possível "erro" do instrumento de medição que registrou uma temperatura recorde em Nova Délhi confirma a abordagem prudente e sistemática da Organização Meteorológica Mundial (OMM) na certificação de observações dos fenômenos meteorológicos extremos.

=== ESPORTES ===

PARIS:

Vini Jr. e Rodrygo, a conexão brasileira para derrubar a 'Muralha Amarela'

Decisivos na conquista da Champions em 2022, os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo esperam repetir a dose para trazer a 15ª 'Orelhuda' para o Real Madrid no próximo sábado, quando o time merengue enfrenta o Borussia Dortmund na grande final europeia.

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

