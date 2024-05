O Kremlin afirmou, nesta quinta-feira (30), que os países membros da Otan estão “provocando” Kiev a prolongar o conflito na Ucrânia, cujos líderes pedem aos países ocidentais que consigam atingir a Rússia com as suas armas.

“Os países membros da Otan (…) estão dando uma nova reviravolta na escalada das tensões, e fazem-no deliberadamente”, disse o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov.

“Eles provocam a Ucrânia por todos os meios possíveis para prolongar esta guerra sem sentido”, disse aos repórteres.

As declarações de Peskov coincidem com uma reunião informal dos ministros das Relações Exteriores da Otan em Praga, em meio a apelos do governo ucraniano aos seus aliados para que lhe permitam usar armas ocidentais para realizar ataques na Rússia.

Nas últimas semanas, a Ucrânia pressionou os seus apoiadores, começando pelos Estados Unidos, para que lhe permitissem utilizar as armas de longo alcance que forneceram para atingir alvos dentro da Rússia.

Os Estados Unidos e a Alemanha recusaram-se até agora a permitir que a Ucrânia realizasse ataques fora das suas fronteiras com as suas armas, temendo ser arrastados para um conflito direto com Moscou.

