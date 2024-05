Depois de dez jogos sem perder, o Inter Miami sofreu uma inesperada derrota em casa por 3 a 1 para o Atlanta United nesta quarta-feira (29), na volta de Lionel Messi, que marcou seu décimo primeiro gol do ano na MLS.

Dois gols espetaculares do georgiano Saba Lobjanidze aos 44 e 59 minutos colocaram o United em vantagem no Chase Stadium em Fort Lauderdale (nos arredores de Miami).

Messi descontou para os donos da casa aos 62 minutos, mas o senegalês Jamal Thiaré selou a vitória do Atlanta United aos 73 minutos, numa jogada iniciada pelo talentoso jogador argentino Thiago Almada.

A vitória dá fôlego ao técnico mexicano Gonzalo Pineda, que vinha sendo questionado após nove jogos sem vencer na Liga Norte-Americana (MLS).

Pelo Inter, Messi, o uruguaio Luis Suárez e o espanhol Sergio Busquets voltaram ao time titular após Gerardo Martino liberá-los da viagem do último fim de semana a Vancouver, no Canadá.

'El Tata' ainda terá Messi no jogo de sábado em casa contra o St. Louis City, antes do craque argentino se juntar à sua seleção para se preparar para a defesa do título da Copa América (que será disputada de 20 de junho a 14 de julho).

Com um chute preciso de pé esquerdo de fora da área, Messi marcou o décimo primeiro gol do ano e com isso iguala Suárez na artilharia da MLS, liderada pelo colombiano Cristian Arango (Real Salt Lake) e pelo belga Christian Benteke (DC United) com 13 gols casa.

O Inter estava há 10 jogos sem perder desde 23 de março, com sete vitórias e três empates, mas continua na liderança da Conferência Leste com 34 pontos em 17 jogos já que seu principal perseguidor, o FC Cincinnati, perdeu por 2 a 0 para o Nashville SC.

gbv/gfe/aam