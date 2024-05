O Olympiakos conquistou a Liga Conferência da Uefa ao derrotar a Fiorentina por 1 a 0 na final, após uma prorrogação, na noite desta quarta-feira (29), em Atenas.

Em sua primeira decisão, o clube grego se sagrou campeão pela primeira vez em sua história de uma Copa europeia graças a um gol do atacante marroquino Ayoub El-Kaabi na segunda etapa do tempo extra (116').

A Fiorentina perdeu pelo segundo ano consecutivo na final da Liga Conferência, depois de ter sido derrotada na decisão da temporada passada pelo inglês West Ham.

Antes do triunfo do Olympiacos, o Panathinaikos era o único clube grego a ter chegado a uma final europeia, quando perdeu para o Ajax de Johan Cruyff na Copa dos Clubes Campeões Europeus de 1971.

O jogo desta quarta-feira parecia caminhar para os pênaltis até os 116 minutos, quando El-Kaabi se antecipou ao seu marcador para desviar um cruzamento do argentino Santiago Hezze na área e marcar seu 16º gol nas competições europeias nesta temporada (11 na Liga Conferência, da qual terminou como artilheiro, e 5 na Liga Europa incluindo a fase de classificação).

- Mais um título europeu para Mendilibar -

Os torcedores do time do Pireu, cidade da periferia de Atenas, com presença majoritária no estádio da capital grega, tiveram que esperar alguns minutos para comemorar o gol em definitivo enquanto a jogada era analisada pelo VAR para ver se havia impedimento no lance.

Para o técnico basco José Luis Mendilibar, de 63 anos, este é o segundo título europeu consecutivo, depois de ter conquistado a Liga Europa no ano passado, na final vencida pelo Sevilla contra a Roma nos pênaltis.

"É muito bom, essas pessoas merecem e vamos aproveitar. Mendilibar foi tocado por uma varinha mágica, são dois seguidos e espero que venham muitos mais", declarou o veterano meio-campista espanhol do Olympiakos, Vicente Iborra.

Com esta vitória, o Olympiakos garantiu a participação na próxima edição da Liga Europa.

Após um mau início de campeonato grego, o time mudou de treinador em três ocasiões, sete vezes no total nas duas últimas temporadas, mas se transformou desde que 'Mendi' chegou ao comando da equipe em fevereiro, terminando em terceiro na Superliga grega.

O clube rubro-negro, o mais bem-sucedido da Grécia, com 47 títulos de liga e 28 Copas nacionais, acrescentou uma taça continental à seu vasto salão de troféus.

O Olympiakos, que completa 100 anos no próximo ano, subiu ao Olimpo do futebol europeu.

