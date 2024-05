O italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, cumpriu os prognósticos e eliminou com facilidade (6-4, 6-2 e 6-4) o veterano francês Richard Gasquet (124º), nesta quarta-feira (29), pela segunda rodada de Roland Garros.

Sinner havia voltado a conquistar um triunfo convincente na primeira rodada ao vencer o americano Christopher Eubanks (46º) por 6-3, 6-3 e 6-4.

Mas acima de tudo, tanto naquela partida de estreia quanto no jogo desta quarta, ele se mostrou à vontade na quadra, tanto nos movimentos quanto nas trocas, aparentemente sem vestígios da lesão no quadril que o levou a desistir de disputar o Masters 1000 de Roma, o grande torneio anterior a Roland Garros.

O campeão do Aberto da Austrália e do torneio de Miami neste ano vai enfrentar na terceira fase o suíço Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo e agora afundado no ranking, em 98º lugar, ou o russo Pavel Kotov (56º).

Sinner, de 22 anos, já supera o desempenho do ano passado em Roland Garros, onde foi eliminado na segunda rodada pelo alemão Daniel Altmaier. Seu melhor resultado no saibro da capital francesa são as quartas de final de 2020.

Gasquet, de 37 anos, participa da chave principal do Grand Slam parisiense graças a um 'wild card' (convite) dos organizadores.

Ele vinha de uma vitória louvável na primeira rodada sobre o croata Borna Coric (73º), mas Sinner foi um obstáculo impossível de superar.

Os melhores dias de Gasquet no circuito já estão muito distantes. Ele se tornou o número 7 do mundo em 2007 e sua melhor atuação em Roland Garros foram as quartas de final que alcançou em 2016, quando foi eliminado pelo britânico Andy Murray.

dr/iga/aam/cb