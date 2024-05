O ministro saudita de Relações Exteriores, o príncipe Faisal bin Farhan, agradeceu, nesta quarta-feira (29), em Madri, Espanha, Irlanda e Noruega por terem reconhecido a Palestina como Estado, o que, de acordo com ele, as coloca "no lado correto da história".

"Estamos aqui para agradecer à Espanha por dar esperanças em um momento muito obscuro", disse o ministro aos jornalistas na capital espanhola, rodeado por seus contrapartes da Jordânia, Catar, Turquia e Palestina, antes de se reunir com o ministro espanhol de Relações Exteriores, José Manuel Albares.

O ministro saudita elogiou Espanha, Noruega e Irlanda por tomarem "a decisão correta, no momento correto, por estar do lado correto da história".

Os governos dos três países oficializaram na terça-feira seu reconhecimento do Estado da Palestina, com a intenção de que outras nações europeias os sigam, em uma medida que enfureceu Israel.

Antes de falar com Albares, os ministros se reuniram com o presidente de Governo, Pedro Sánchez.

A Espanha continuará trabalhando para que outros países europeus reconheçam o Estado palestino e, com os "parceiros e amigos árabes, para as relações dos países árabes com Israel sejam normalizadas", disse Albares.

"E quando as armas calarem, quando a paz chegar, será o momento de construir um horizonte de paz definitiva", acrescentou Albares.

Com o passo dado nesta terça por Espanha, Irlanda e Noruega, o Estado da Palestina passa a ser reconhecido por 145 países dos 193 Estados-membros da ONU, uma lista da qual estão ausentes a maioria dos países da Europa Ocidental e América do Norte, Austrália e Japão.

O Brasil reconhece a Palestina como Estado soberano desde 2010.

