ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Brasil retira seu embaixador em Israel por tensões sobre Gaza

ÁFRICA DO SUL ELEIÇÕES: Maioria do partido de Mandela em perigo nas eleições legislativas da África do Sul

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

BRASILIA:

Brasil retira seu embaixador em Israel por tensões sobre Gaza

O Brasil decidiu retirar seu embaixador em Israel, Frederico Meyer, e não nomeará outra pessoa para o cargo de imediato, disse à AFP uma fonte diplomática, em um novo capítulo da crise entre os dois países devido

=== ÁFRICA DO SUL ELEIÇÕES ===

SOWETO:

Maioria do partido de Mandela em perigo nas eleições legislativas da África do Sul

A África do Sul celebra nesta quarta-feira (29) as eleições legislativas mais disputadas desde o fim do apartheid, há três décadas, nas quais o Congresso Nacional Africano (ANC), partido do falecido Nelson Mandela, pode perder a maioria absoluta pela primeira vez.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Júri começa a deliberar sobre o destino de Trump no julgamento em Nova York

Os membros do júri do julgamento de Donald Trump por falsificação de documentos contábeis de sua empresa começam a deliberar, nesta quarta-feira (29), sobre a possibilidade de proferir a primeira condenação criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos, uma decisão que pode abalar as eleições presidenciais de novembro.

MÉXICO:

Campanha presidencial mexicana chega ao fim com duas candidatas na disputa

O México encerra nesta quarta-feira (29) a prolongada campanha à presidência com comícios das duas candidatas que lideram as intenções de voto, mas com os olhares voltados para a aspirante governista Claudia Sheinbaum, que espera concretizar no domingo a vantagem nas pesquisas.

PARAISO:

Os dois 'Méxicos' que votarão para presidente

Blanca López dirige uma empresa que fabrica peças para a indústria aeroespacial no norte do México. Sandra Sánchez espera que o restaurante onde trabalha se beneficie de uma gigantesca refinaria que o governo construiu no sul.

MANAGUA:

Presidente da Nicarágua afirma que seu irmão cometeu ato de 'traição à pátria' em 1992

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, afirmou na terça-feira que seu irmão e ex-comandante do Exército, Humberto Ortega, que segundo opositores no exílio está em prisão domiciliar, cometeu um ato de "traição à pátria" ao condecorar um militar dos Estados Unidos em 1992.

-- EUROPA

BRUXELAS:

Operação em gabinetes do Parlamento Europeu por suspeitas de interferência russa

Investigadores que cumpriam ordens do Ministério Público Federal belga realizaram nesta quarta-feira (29) buscas em gabinetes do Parlamento Europeu em Bruxelas e em Estrasburgo, no âmbito de uma investigação por suspeitas de interferência russa.

LONDRES:

Confusão no Partido Trabalhista britânico sobre candidata da ala à esquerda nas eleições

Uma figura de destaque da ala à esquerda da oposição trabalhista britânica, Diane Abbott, sugeriu, nesta quarta-feira (29), que seu partido, favorito para as eleições de julho, a tirou das listas de candidatos, algo que o dirigente da legenda negou.

MADRI:

Princesa das Astúrias premia Organização dos Estados Ibero-americanos

A Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), entidade que promove o multilateralismo na região, recebeu nesta quarta-feira(29) na Espanha o Prêmio Princesa das Astúrias de Cooperação Internacional.

-- ÁSIA

NOVA DELHI:

Nova Délhi bate recorde absoluto de temperatura na Índia

A capital da Índia, Nova Délhi, bateu nesta quarta-feira (29) o recorde de temperatura no país ao registrar 52,3ºC, segundo os dados da agência meteorológica governamental, que alertou a população sobre os riscos de uma onda de calor sem precedentes.

SEUL:

Coreia do Norte envia balões com 'lixo e fezes' para o Sul

A Coreia do Norte enviou balões com sacos cheios de lixo, papel higiênico e supostas fezes de animais para áreas na fronteira com a Coreia do Sul, informou a imprensa local nesta quarta-feira, uma ação criticada pelo Exército de Seul, que a chamou de ato de "baixa categoria".

-- ÁFRICA

LAGOS:

A tradicional 'chuva de dinheiro' na Nigéria está na mira das autoridades

Alguns recém-casados dançam em um salão de festas de Lagos, Nigéria, e seus entes queridos se aproximam deles, colocando no chão e em várias bacias prateadas cédulas de 500 nairas, aproximadamente 0,33 centavo de dólar.

-- OCEANIA

PORT MORESBY:

Equipes de emergência iniciam entrega de ajuda à região devastada de Papua-Nova Guiné

As equipes de emergência conseguiram entregar nesta quarta-feira (29) os primeiros pacotes de ajuda à região remota da Papua-Nova Guiné devastada na semana passada por um grande deslizamento de terra que pode ter provocado até 2.000 vítimas.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

PARIS:

Países ricos estão dois anos atrasados no seu objetivo de ajuda climática a países em desenvolvimento

Dois anos depois do prazo prometido, os países ricos cumpriram em 2022 o seu objetivo de fornecer 100 bilhões de dólares (515,3 bilhões de reais na cotação atual) anualmente em ajuda aos países menos desenvolvidos para enfrentarem a mudança climática, anunciou a OCDE nesta quarta-feira (29).

ROMA:

Itália possui museu de antiguidades resgatadas do tráfico ilegal

Antiguidades roubadas, vendidas ilegalmente e mais tarde recuperadas têm um santuário na Itália, o Museo Dell'Arte, (Museu de Arte Resgatada), instalado nas Termas de Diocleciano, no centro de Roma, e que conta a história das obras expostas.

ESTRASBURGO:

A Convenção de Istambul e os 10 anos de luta contra a violência de gênero

A Convenção de Istambul, o primeiro tratado internacional sobre a luta contra a violência contra as mulheres, celebra este ano o seu décimo aniversário desde que entrou em vigor, mas para o Conselho da Europa, seu promotor, ainda há um longo caminho a percorrer.

PARIS:

Telescópio Euclides descobre novos planetas sem estrelas

O telescópio espacial europeu Euclides descobriu sete novos planetas órfãos, corpos solitários que vagam pelo espaço sem ligação com nenhuma estrela.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da Copa Libertadores

BARCELONA:

Barcelona anuncia Hansi Flick como seu novo técnico

O técnico alemão Hansi Flick foi anunciado nesta quarta-feira (29) como o escolhido pelo Barcelona para dar continuidade à reconstrução iniciada por Xavi Hernández no banco do gigante catalão.

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

