A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (28), com as empresas tecnológicas empurrando o índice Nasdaq para novos máximos e à espera de novos dados sobre a inflação americana ao final desta semana.

O índice Nasdaq superou pela primeira vez os 17.000 pontos (+0,59%), e bateu um novo recorde após o registrado na sexta-feira. O Dow Jones, por sua vez, recuou 0,55% e o S&P 500 se manteve estável (+0,02%).

Os resultados dispersos são "o tipo de mercado que provavelmente veremos esta semana até a publicação do índice de inflação PCE nesta sexta-feira, o dado mais importante da semana", assinalou Peter Cardillo, de Spartan Capital.

O índice PCE, o preferido pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para medir os aumentos de preços, dará o tom da próxima reunião de política monetária, em 12 de junho.

Os analistas esperam que o PCE se mantenha sem mudanças, em 2,7% em estimativa anual, e com 0,3% para o mês de abril.

O Nasdaq se viu impulsionado pelo setor das empresas de semicondutores, entre elas a Nvidia (+6,98%).

