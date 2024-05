A argentina Nadia Podoroska, que foi semifinalista de Roland Garros em 2020, sofreu uma derrota contundente (6-1 e 6-0) nesta terça-feira (28), em sua partida da primeira rodada desta edição, contra a bielorrussa Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo.

Azarenka está agora em 21º lugar no ranking da WTA, enquanto Podoroska ocupa a 59ª posição e vem de uma temporada muito discreta no saibro, onde foi eliminada nas primeiras rodadas dos torneios que disputou.

O tênis feminino argentino encerrou assim sua participação nesta edição de Roland Garros já que María Lourdes Carlé (82ª) também foi eliminada nesta terça-feira, no seu caso pela belga Elise Mertens (27ª) por 6-3 e 7-6 (10/8).

Outras duas eliminações argentinas desta terça ocorreram no masculino. Federico Coria (71º) não teve chances contra o americano Taylor Fritz (12º), que o venceu de virada por 2-6, 6-1, 6-2 e 6-1, enquanto Román Andrés Burruchaga (144º) foi derrotado com facilidade por 6-3, 6-2 e 6-1 pelo alemão Jan-Lennard Struff (41º).

Dos seis tenistas argentinos (quatro homens e duas mulheres) que entraram em quadra nesta terça-feira em Roland Garros, dois fizeram a partida de estreia.

Tomás Etcheverry (29º), que chegou às quartas de final do ano passado no torneio parisiense, e Mariano Navone (31º), que estreou na chave principal de um Grand Slam, deram a alegria do dia ao tênis argentino com suas respectivas vitórias sobre o francês Arthur Cazaux (77º) por 3-6, 6-2, 6-1 e 6-4 e sobre o espanhol Pablo Carreño (que caiu para além do milésimo lugar no ranking devido a uma lesão) por 5-7, 6-1, 6-3 e 6-0.

"O nervosismo na minha primeira partida em um Grand Slam estava obviamente presente. É sempre assim quando você joga sua primeira partida, em qualquer categoria. O nervosismo é algo que o jogador não perde, ele existe em todos os momentos da carreira", observou Navone.

dr/iga/aam/cb