O Bayern de Munique está acertando "os últimos detalhes" para anunciar a chegada do ex-jogador belga Vincent Kompany como novo treinador da equipe, afirmou nesta terça-feira (28) Karl-Heinz Rummenigge, membro do Conselho de Supervisão do clube alemão, em entrevista concedida à Sky Itália.

O Bayern busca um sucessor para Thomas Tuchel, que deixou o cargo um ano antes da conclusão de seu contrato diante da discreta temporada do time.

O clube, destronado na Bundesliga pelo Bayer Leverkusen, tampouco venceu a Copa da Alemanha e caiu na semifinal da Liga dos Campeões para o Real Madrid.

O primeiro nome especulado foi o de Xabi Alonso, que tem contrato com o Leverkusen até 2026, mas o espanhol recusou a proposta bávara, assim como Julian Nageslmann, técnico da seleção alemã, que renovou até a Copa do Mundo de 2026, e Ralf Rangnick, que decidiu ficar na seleção da Áustria.

A bola da vez então passou a ser Vincent Kompany, de 38 anos, ex-jogador da seleção da Bélgica que passou por Hamburgo e Manchester City, e atual técnico do Burnley da Inglaterra.

"Nosso diretor esportivo escolheu Kompany, não é oficial, mas faltam os últimos detalhes", explicou Rummenigge.

O contato entre as partes, confessou o dirigente, foi facilitado por Pep Guardiola. O técnico do Manchester City, que dirigiu o Bayern entre 2013 e 2016, conhece bem Kompany, que foi capitão dos 'Citizens' de 2013 a 2019.

Segundo a imprensa alemã, há um princípio de acordo entre Bayern e Kompany, assim como com o Burnley, com quem o treinador belga tem contrato até 2028.

