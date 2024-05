O acordo de segurança assinado nesta segunda-feira (27) por Espanha e Ucrânia, durante a visita oficial do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Madri, inclui uma ajuda militar de Madri de 1 bilhão de euros (5,6 bilhões de reais), anunciou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

O acordo "inclui um compromisso de apoio militar para o ano de 2024 de 1 bilhão de euros que permitirá à Ucrânia reforçar as suas capacidades de defesa" contra a ofensiva russa, declarou Sánchez durante uma entrevista coletiva conjunta.

"Estaremos com a Ucrânia por todo o tempo que for necessário", acrescentou, antes de revelar que a Espanha enviará mais tanques de combate Leopard para Kiev.

O acordo de segurança é, segundo Sánchez, o 10º do tipo assinado desde o início da guerra na Ucrânia, que já estabeleceu outras parcerias com França, Alemanha e Reino Unido.

Até agora, a ajuda militar de Madri a Kiev não estava entre as maiores.

Segundo os dados do Kiel Institute, que contabiliza as armas prometidas e entregues à Ucrânia desde a invasão russa em 24 de fevereiro de 2022, a Espanha havia comprometido até agora 330 milhões de euros (1,84 bilhão de reais) de ajuda militar a Kiev, o que a posiciona como um contribuinte modesto no continente europeu.

