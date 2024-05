As empresas Petrobras e TotalEnergies anunciaram um acordo para ampliar a exploração de dois campos de petróleo no Brasil, informou nesta segunda-feira o grupo francês.

"A TotalEnergies, em conjunto com a Petrobras e seus parceiros, tomou a Decisão Final de Investimento (FID) para as segundas fases dos desenvolvimentos de dois campos, Atapu e Sépia, no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro", afirmou a empresa em um comunicado.

Os dois campos são operados pela TotalEnergies e pela Petrobras desde 2020 e 2021, respectivamente, com capacidades de produção de 150 mil e 180 mil barris por dia.

A capacidade de produção será de 225 mil barris diários por campo na segunda fase de desenvolvimento, com previsão de início "a partir de 2029".

"A decisão de desenvolver Sépia-2 e Atapu-2 marca uma nova etapa do nosso forte crescimento no Brasil", declarou Nicolas Terras, diretor de exploração e produção do grupo francês.

A TotalEnergies possui 15% e 16,9%, respectivamente, dos campos de Atapu e Sépia, ambos explorados pela Petrobras (que possui 65,7% e 55,3%).

A Shell possui 16,7% de Atapu, enquanto Petronas e QatarEnergy possuem 12,7% cada do campo de Sépia.

O CEO da TotalEnergies afirmou na sexta-feira aos acionistas da empresa que é "necessário" começar a explorar "novos campos de petróleo".

