ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Hamas dispara foguetes contra Tel Aviv a partir da Faixa de Gaza

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Hamas dispara foguetes contra Tel Aviv a partir da Faixa de Gaza

O braço armado do movimento islamista palestino Hamas disparou neste domingo (26) vários foguetes contra a cidade israelense de Tel Aviv, em um agravamento do conflito que a diplomacia internacional tenta conter com novos esforços para a retomada das negociações de uma trégua.

BRUXELAS:

Reconhecer a Palestina como Estado é fazer 'justiça', afirma chanceler espanhol

Reconhecer o Estado da Palestina é fazer "justiça para os palestinos" e "a melhor garantia de segurança para Israel", afirmou neste domingo (26) o ministro espanhol de Relações Exteriores, José Manuel Albares, ao lado do primeiro-ministro palestino, Mohamed Mustafa, em Bruxelas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Trump promete soltar traficante em troca de apoio do Partido Libertário

Donald Trump prometeu, em troca do apoio do marginal Partido Libertário, que se for eleito presidente, libertará um americano condenado à prisão perpétua por comandar um site que vendia milhões de dólares em drogas.

CARACAS:

Governo da Colômbia e ELN assinam primeiro acordo no processo de paz

O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) assinaram no sábado (25) o primeiro acordo da agenda de negociações de paz, para a participação da sociedade civil no processo, o maior avanço até agora nos diálogos que registram 18 meses de altos e baixos.

-- EUROPA

KHARKIV:

Número de mortos em bombardeio russo contra hipermercado na Ucrânia sobe para 16

O balanço do bombardeio russo contra um hipermercado de material de construção na cidade de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, subiu para 16 mortos, anunciou o governador da região neste domingo, um dia após o ataque.

MADRI:

Oposição espanhola vai às ruas de Madri contra Pedro Sánchez e anistia

Dezenas de milhares de pessoas se manifestaram neste domingo (26) no centro de Madri para protestar contra o governo espanhol do socialista Pedro Sánchez e a anistia aos independentistas catalães, que será aprovada na quinta-feira.

-- ÁSIA

AHMEDABAD:

Incêndios em parque e hospital pediátrico deixam dezenas de mortos na Índia

Vinte e sete pessoas, incluindo quatro crianças, morreram em um incêndio em parque de diversões na região oeste da Índia e seis bebês faleceram em outro incêndio, em um hospital na capital do país, duas tragédias que aconteceram no sábado.

TAIPE:

Presidente de Taiwan diz que está disposto a trabalhar com a China a favor da 'paz'

O presidente de Taiwan afirmou neste domingo (26) que continua aberto a trabalhar com a China em prol de um "entendimento mútuo e de uma reconciliação", depois de Pequim efetuou manobras militares perto da ilha autônoma em resposta ao seu discurso na cerimônia de posse do mandato.

-- OCEANIA

PORT MORESBY:

ONU teme 670 mortes em deslizamentos de terra em Papua-Nova Guiné

A ONU teme que 670 pessoas morreram no grande deslizamento de terra que arrasou uma localidade de Papua-Nova Guiné durante a semana.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamentos dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

PARIS:

Alcaraz atropela americano JJ Wolf na estreia em Roland Garros

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para a segunda rodada de Roland Garros ao derrotar com facilidade o americano Jeffrey John 'JJ' Wolf (107º) neste domingo (26).

-- FÓRMULA 1

MONACO:

Charles Leclerc vence pela primeira vez o GP de Mônaco de F1

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu neste domingo (26) o Grande Prêmio de Mônaco pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1, na 8ª etapa da temporada 2024. O australiano Oscar Piastri (McLaren) e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) completaram o pódio.

