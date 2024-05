O Girona, já classificado para a Liga dos Campeões, fechou a melhor temporada da sua história com uma vitória por 7 a 0 sobre o já rebaixado Granada, nesta sexta-feira, pela 38ª e última rodada de LaLiga.

Os jogadores comandados por Míchel já garantiram o terceiro lugar, que vale uma vaga na próxima Champions, atrás apenas do já campeão Real Madrid e do Barcelona.

A festa foi aberta com meia hora de jogo pelo zagueiro Eric García, emprestado pelo Barcelona, com seu quinto gol na temporada.

Ampliaram o placar os ucranianos Dovbyk Tsyhankov (34' e 54') e Artem Dovbyk (44' de pênalti, 75' e 90' também de penalidade máxima). O veterano uruguaio Cristhian Stuani também marcou (78').

O Granada acabou com um jogador a menos devido à expulsão de outro uruguaio, Facundo Pellistri, que recebeu dois cartões amarelos.

Com seu hat-trick, Dovbyk chega aos 24 gols e recupera a primeira posição na corrida pelo 'Pichichi' - prêmio dado ao artilheiro -, um à frente do norueguês Alexander Sorloth, do Villarreal, que havia assumido a liderança após marcar os quatro gols no empate em 4 a 4 de sua equipe contra o Real Madrid na semana passada.

Sorloth terá a oportunidade de conquistar o troféu de maior goleador quando o Villarreal visitar o Osasuna, neste sábado.

--- Jogos da 38ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Girona - Granada 7 - 0

- Sábado:

(09h00) Osasuna - Villarreal

(11h15) Real Sociedad - Atlético de Madrid

(13h30) Almería - Cádiz

Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

(16h00) Real Madrid - Betis

- Domingo:

(09h00) Getafe - Mallorca

Las Palmas - Alavés

(11h15) Celta Vigo - Valencia

(16h00) Sevilla - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 94 37 29 7 1 87 26 61

2. Barcelona 82 37 25 7 5 77 43 34

3. Girona 81 38 25 6 7 85 46 39

4. Atlético de Madrid 73 37 23 4 10 68 43 25

5. Athletic Bilbao 65 37 18 11 8 60 37 23

6. Real Sociedad 60 37 16 12 9 51 37 14

7. Betis 56 37 14 14 9 48 45 3

8. Villarreal 52 37 14 10 13 64 64 0

9. Valencia 48 37 13 9 15 38 43 -5

10. Alavés 45 37 12 9 16 35 45 -10

11. Osasuna 44 37 12 8 17 44 55 -11

12. Getafe 43 37 10 13 14 41 52 -11

13. Sevilla 41 37 10 11 16 47 52 -5

14. Celta Vigo 40 37 10 10 17 44 55 -11

15. Las Palmas 39 37 10 9 18 32 46 -14

16. Rayo Vallecano 38 37 8 14 15 29 47 -18

17. Mallorca 37 37 7 16 14 31 43 -12

18. Cádiz 33 37 6 15 16 25 49 -24

19. Granada 21 38 4 9 25 38 79 -41

20. Almería 18 37 2 12 23 37 74 -37

