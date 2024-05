Uma primeira jornada esperançosa para o ídolo local. Ao volante de sua Ferrari, o monegasco Charles Leclerc marcou nesta sexta-feira (24) o melhor tempo dos primeiros treinos do GP de Mônaco, a oitava etapa da temporada de Fórmula 1, nas glamourosas ruas do Principado.

Sob um céu ameaçador, Leclerc superou o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que havia sido o mais rápido na primeira sessão, em 188 milésimos.

"Parece que temos um bom carro para este circuito e me sinto confiante", disse Leclerc, que tem sido muito consistente desde o início da temporada, mas que sempre encontrou dificuldades para brilhar no Principado.

Entre 2017, quando ainda competia na F2, e 2021 sempre sofreu com problemas técnicos ou colisões. No ano passado foi sexto e em 2022 terminou em quarto.

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o terceiro, cerca de meio segundo atrás de Leclerc.

Max Verstappen, líder do Mundial, ficou em quarto lugar, à frente do britânico Lando Norris, em grande forma nas últimas semanas com sua McLaren – vencedor em Miami, segundo colocado na Emilia-Romagna.

'Mad Max', atual tricampeão mundial, havia sido 12º na primeira sessão, em que correu com pneus médios – menos rápidos que os macios -, mostrando que não parece muito à vontade com sua Red Bull no Principado.

- Verstappen insatisfeito com seu carro -

Ele reclamou no início da segunda sessão que seu carro estava "pulando como um canguru".

"O carro perdia muito tempo em cada volta [...] Não é fácil encontrar uma solução. Não acho que podemos melhorar muito para amanhã", explicou mais tarde.

No último fim de semana, na Emilia-Romagna, o holandês também sofreu no primeiro dia de testes, o que não o impediu de conquistar a pole position em Ímola e a vitória na corrida.

Se conseguir o melhor tempo na classificação deste sábado, o holandês, que já venceu no ano passado em Mônaco, quebrará um recorde de 35 anos.

Ao volante do potente RB20, o atual campeão obteve a oitava pole consecutiva na Itália, desde o GP de Abu Dhabi, no final da temporada 2023, igualando o lendário Ayrton Senna.

Na quinta-feira, Verstappen havia dito que Mônaco é "uma das pistas mais difíceis" para a Red Bull. "Nunca é simples, é um circuito muito delicado para que tudo funcione como deveria".

Atrás do Top-5, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) ficou em sexto e o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) em oitavo.

Como é habitual nas ruas do Principado, a prova começará na classificação porque as ultrapassagens são muito difíceis durante a corrida.

No sábado os pilotos participarão de uma terceira e última sessão de treinos livres, marcada para as 7h30 (horário de Brasília), antes da classificação às 11h00.

