PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel prossegue com bombardeios em Gaza; corpo de refém brasileiro é encontrado

CHINA TAIWAN DEFESA: China acusa presidente Lai de empurrar Taiwan para a 'guerra'

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel prossegue com bombardeios em Gaza; corpo de refém brasileiro é encontrado

Israel prosseguiu com os bombardeios na Faixa de Gaza nesta sexta-feira (24), dia em que o Exército do país anunciou que recuperou os corpos de três reféns que estavam na Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, incluindo o do brasileiro Michel Nisenbaum.

(Israel palestinos conflito, 840 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

JERUSALÉM:

Exército israelense recupera corpo de brasileiro tomado como refém pelo Hamas

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira (24) que recuperou os corpos de três reféns que estavam na Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, incluindo o do refém brasileiro Michel Nisenbaum.

(Gaza Brasil conflito Hamas reféns México Israel, 460 palavras, já transmitida)

PARIS:

Quem são os reféns que permanecem sequestrados em Gaza?

Mais de sete meses depois do ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel, no qual morreram 1.170 pessoas e mais de 250 foram sequestradas, 121 reféns permanecem em cativeiro em Gaza, segundo dados compilados pela AFP.

(Palestinos conflito diplomacia Israel, 620 palavras, já transmitida)

=== CHINA TAIWAN DEFESA ===

PEQUIM:

China acusa presidente Lai de empurrar Taiwan para a 'guerra'

A China acusou nesta sexta-feira (24) o novo presidente taiwanês, Lai Ching-te, de empurrar a ilha autônoma para a "guerra" e ameaçou reforçar as "contramedidas", no segundo dia das grandes manobras militares ao redor de Taiwan.

(China Taiwan política, 740 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

TRAVESSEIRO:

Fazendeiro gaúcho relembra sua luta frustrada contra a força das águas

Eram 6h quando o fazendeiro gaúcho Vernei Kunz voltou a ouvir o barulho ensurdecedor da força das águas. Mas desta vez, o estrago foi definitivo: as águas do rio Forqueta, que transbordou com as chuvas inéditas que assolam o Rio Grande do Sul, arrastou a maior parte de sua criação de 5 mil porcos.

(Brasil inundações meio-ambiente agricultura, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

TEPATEPEC:

Candidata opositora à presidência do México não convence em sua própria terra natal

“Ninguém é profeta na sua própria terra”, diz o ditado, “e na cidade de Xóchitl Gálvez, candidata da oposição à presidência do México, não há dúvida: o apoio à sua rival é evidente e até negam a sua origem humilde.

(México eleições comunidade, 730 palavras, já transmitida)

HAVANA:

Remessas em dinheiro ou comida? O dilema dos emigrantes diante de uma Cuba em c

Em 48 horas, María Páez recebe "aliviada" em Havana a comida que seus filhos compraram online para ela em Miami. Forçados pela crise, os cubanos optam por enviar alimentos aos seus familiares em vez das vitais remessas em dinheiro de que a ilha necessita.

(EUA Cuba economia alimentos migração comércio, 560 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Líder trabalhista busca votos em uma Escócia dominada pelos independentistas

O líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, criticou nesta sexta-feira (24) os independentistas na Escócia, um território chave antes das eleições legislativas de 4 de julho, nas quais seu partido é o grande favorito.

(GB eleições política)

=== ECONOMIA ===

GENEBRA:

Acordo na ONU para tratado internacional contra a biopirataria

Mais de 190 países aprovaram nesta sexta-feira (24) um tratado "histórico" sobre patentes para lutar contra a biopirataria, a exploração de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, que era negociado há mais de 20 anos.

(ONU genética diplomacia, 610 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Cannes estende tapete vermelho ao cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, que fugiu de seu país

O Festival de Cannes estende seu tapete vermelho nesta sexta-feira (25) ao cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, que fugiu de seu país depois de ter sido condenado à prisão, para que possa apresentar pessoalmente o seu filme "The seed of the sacred fig", que compete à Palma de Ouro.

(Irã França Cannes2024 refugiados animação cinema direito)

FOTOS, VIDEO

CANNES:

Cannes conta com chefs estrelados para renovar sua oferta gastronômica

Do argentino Mauro Colagreco à lendária mesa do júri do hotel Martínez, Cannes busca atrair chefs famosos e renovar sua proposta gastronômica.

(França Cannes2024 gente cinema gastronomia, 510 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Negociações para um acordo sobre pandemias chegam em momento decisivo

O tempo é curto para que os países membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) tentem chegar a um acordo sobre a prevenção e o combate às pandemias nesta sexta-feira (24), último dia do prazo.

(Pandemia tratado OMS diplomacia ONU saúde)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com