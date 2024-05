O astro francês Kylian Mbappé foi relacionado para a final da Copa da França entre Paris Saint-Germain e Lyon neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Lille, que será o último jogo do atacante com as cores parisienses.

A presença do craque era uma dúvida após sua ausência devido a uma lesão nos dois últimos jogos do campeonato francês contra Nice e Metz, além da tensão que há entre o jogador e a diretoria do PSG devido à sua saída no final da temporada.

O clube tentará conquistar sua 15ª Copa da França depois de ter sido eliminado nas oitavas de final do torneio por dois anos consecutivos.

Para esta partida decisiva, o técnico espanhol Luis Enrique poderá contar com seus melhores jogadores, exceto o goleiro costarriquenho Keylor Navas, que também deixará a equipe e já se despediu do clube no último domingo, na partida contra o Metz.

