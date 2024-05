O Exército ucraniano anunciou nesta sexta-feira (24) que "parou" o ataque lançado pela Rússia há duas semanas na região de Kharkiv, nordeste do país, e lançou "contraofensivas" para repelir as tropas de Moscou.

O Exército russo lançou uma ofensiva na região de Kharkiv em 10 de maio, conquistando várias cidades e forçando a Ucrânia a enviar reforços para a área.

Após duas semanas de combates, "as forças de defesa ucranianas pararam as tropas russas no setor de Kharkiv e estão realizando ações contraofensivas", disse o coronel Igor Projorenko, oficial do Estado-Maior ucraniano.

A situação nesta região é "difícil", mas "estável e [está] sob controle", acrescentou.

Os combates continuam, especialmente pelo controle de Vovchansk.

"O inimigo está completamente mergulhado nos combates de rua em Vovchansk e sofreu perdas muito significativas", disse o general Oleksdandre Syrsky, comandante-chefe do Exército ucraniano, nesta sexta-feira.

Moscou enviou "reforços" para continuar o ataque, acrescentou a mesma fonte.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta sexta-feira que estava em Kharkiv, principalmente para participar de reuniões sobre a "defesa da região, em particular em Vovchansk".

Segundo Kiev, a Rússia pretende exaurir as linhas de defesa das forças ucranianas, enfraquecidas após mais de dois anos de guerra, com a falta de novos recrutas e a escassez de armas devido ao atraso nos envios ocidentais.

Desde 10 de maio, quase 11 mil civis fugiram da região, disse na quinta-feira o governador Oleg Synegubov.

