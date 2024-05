Os Estados Unidos pediram à China que aja "com moderação" depois que Pequim iniciou manobras militares perto de Taiwan, disse uma autoridade dos EUA, chamando os exercícios de "imprudentes".

"Pedimos com veemência que Pequim aja com moderação", disse a autoridade sob condição de anonimato.

Os exercícios militares da China "são imprudentes, aumentam os riscos de escalada e vão contra as normas que mantiveram a paz e a estabilidade regionais por décadas", acrescentou.

Washington "vê com preocupação" e "monitora de perto" os exercícios, que, segundo a China, são uma retaliação ao discurso de posse do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, disse a autoridade.

O representante do governo de Joe Biden pediu "moderação" e advertiu Pequim a não usar a transição política de Taiwan como "pretexto ou desculpa para provocações ou medidas coercitivas".

Os EUA, que recentemente aprovaram bilhões de dólares em ajuda militar ao governo de Taipei, estão "confiantes em nossa atual postura de força" na região, acrescentou.

Os exercícios militares foram realizados depois que o presidente Lai disse em seu discurso de posse na segunda-feira que Taiwan "deve demonstrar nossa determinação em defender nossa nação".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu a todas as partes que evitem "qualquer ação que possa escalar as tensões na região" e reiterou que está observando "com atenção o desenvolvimento da situação", afirmou seu porta-voz, Stephane Dujarric.

A China considera Taiwan como uma província rebelde que faz parte de seu território e denunciou o discurso de Lai como uma "confissão de independência" unilateral.

Os EUA e a China têm tentado estreitar suas relações recentemente, e seus respectivos presidentes, Joe Biden e Xi Jinping, reuniram-se na Califórnia no ano passado. Entretanto, Taiwan continua sendo uma das principais fontes de tensão bilateral.

Um general dos EUA havia observado anteriormente que os exercícios da China eram previsíveis, mas ainda assim "preocupantes" no contexto da instabilidade na área.

