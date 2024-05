A Rússia reivindicou, nesta quinta-feira (23), a conquista da localidade de Andriivka, a cerca de 10km ao sul de Bakhmut, na região oriental ucraniana de Donetsk.

"As unidades do grupo Sur (...) libertaram a localidade de Andriivka", indicou o ministério russo da Defesa, que no dia anterior anunciou a conquista de um povoado vizinho, Klishchiivka.

Klishchiivka e Andriivka estão ao sul de Bakhmut, uma cidade do leste da Ucrânia destruída por 10 meses de combates e conquistada pelo Exércio russo em maio do ano passado.

Em fevereiro, a Rússia tomou a cidade de Avdiivka, no leste da Ucrânia.

As forças de Moscou tomaram a iniciativa e executamdesde 10 de maio uma nova ofensiva terrestre um pouco mais ao norte, na região ucraniana de Kharkiv.

Na cidade de Kharkiv, pelo menos sete pessoas morreram e 16 ficaram feridas, segundo o governador regional, após uma série de bombardeios russos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, criticou mais uma nova faz a "debilidade" da comunidade internacional e a falta de meios de defesa aérea de seu país.

A ofensiva lançada por Moscou em 10 de maio lhe permitiu ocupar novos povoados e conquistar seus maiores avanços territoriais na Ucrânia desde o fim de 2022.

Desde o início dessa operação, cerca de 11.000 civis se viram obrigados a abandonar suas casas na região de Kharkiv, declarou o governador Oleg Sinegubov nesta quinta-feira.

Por sua vez, as autoridades russas também reportaram nesta quinta dois mortos em ataques ucranianos contra a região fronteiriça de Belgorod e em Donetsk, parcialmente ocupada por Moscou.

