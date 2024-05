A Justiça venezuelana condenou 29 réus a penas que variam entre 21 e 30 anos de prisão, sendo esta a pena máxima, por uma incursão armada fracassada contra o governo de Nicolás Maduro em 2020, informou nesta quarta-feira (22) o Ministério Público.

A chamada 'Operação Gideon' foi uma incursão paramilitar desmantelada em maio de 2020 que, segundo Caracas, foi liderada por soldados venezuelanos reformados e mercenários estrangeiros pagos pela oposição, que por sua vez nega as acusações.

“Dos 29 acusados, 20 foram condenados a 30 anos de prisão e nove a 21 anos”, publicou o procurador-geral Tarek William Saab na rede social X, após a audiência em um tribunal.

A ONG Coalizão pelos Direitos Humanos e pela Democracia publicou no X os nomes dos condenados por acusações como terrorismo, traição e tráfico de armas de guerra, entre outras.

Josnars Adolfo Baduel, filho do general Raúl Baduel, antigo aliado de Hugo Chávez que se distanciou do chavismo e acabou na prisão, onde morreu em 2021, recebeu a pena máxima.

A filha de Raúl, Andreína Baduel, qualificou a sentença contra o irmão como “injusta” e denunciou que ele foi vítima de “tortura”.

“O Poder Judiciário está sequestrado, mas devemos cumprir as formalidades para podermos recorrer aos organismos internacionais”, disse à AFP, confirmando que a decisão será objeto de recurso.

Segundo a versão oficial, a Operação Gideon tinha o objetivo de invadir a Venezuela pelo mar a partir da Colômbia para derrubar Maduro. Oito “mercenários” morreram em confrontos com os militares.

“Há outros envolvidos que continuam foragidos da Justiça”, disse Saab, que no passado acusou o ex-líder da oposição Juan Guaidó, que Washington então considerava presidente interino depois de ignorar a reeleição de Maduro em 2018, de ter financiado a operação com fundos do Estado sob seu controle.

Dois americanos condenados a 20 anos de reclusão neste caso, Luke Denman e Airan Berry, foram libertados da prisão e entregues ao seu país em uma troca de prisioneiros que levou à soltura do colombiano Alex Saab, um empresário acusado de ser o "testa de ferro" de Maduro.

