O primeiro-ministro Rishi Sunak convocará, nesta quarta-feira (22), eleições legislativas gerais no Reino Unido em 4 de julho, reportaram vários veículos de imprensa britânicos.

O dirigente conservador vai anunciar a convocação perto do fim da tarde, após uma reunião de seu conselho de ministros, asseguram Sky News, The Guardian e a emissora ITV. A oposição trabalhista se apresenta como a grande favorita para vencer estas eleições e desbancar os conservadores que estão no poder há 14 anos.

