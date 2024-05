Dominic Thiem não voltará a jogar em Roland Garros: finalista do torneio em 2018 e 2019, o tenista austríaco, que recentemente anunciou que vai se aposentar ao final da temporada, foi eliminado nesta quarta-feira (22), na segunda rodada do qualifying, pelo finlandês Otto Virtanen.

Virtanen, número 156 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2, 7-5, em duas horas e 19 minutos.

Apesar do currículo, Thiem não recebeu um convite para entrar no quadro principal do Grand Slam parisiense e teria que conseguir sua vaga passando pelo qualifying. Após a eliminação, houve uma pequena cerimônia na quadra Suzanne-Lenglen para se despedir do austríaco.

Ovacionado pelo público, o tenista de 30 anos recebeu da diretora do torneio, Amélie Mauresmo, um troféu com as camadas das quadras de saibro de Roland Garros.

"Obrigado por esta maravilhosa despedida, tenho realmente uma relação especial com este torneio. Desde o segundo ano em que joguei aqui, cheguei à final juvenil e rapidamente construí um vínculo magnífico com o torneio e o público", declarou Thiem.

Ex-número 3 do mundo, o austríaco caiu para a 131ª posição no ranking da ATP nesta semana. Ele não passa da primeira rodada do quadro principal de Roland Garros desde que chegou às quartas de final em 2020.

Em meados de 2021, Thiem teve que se afastar das quadras devido a uma lesão nos ligamentos do punho direito, e desde então não voltou a recuperar seu melhor nível.

