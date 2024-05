O argentino Mauricio Pochettino deixou o comando do Chelsea depois de apenas uma temporada à frente da equipe, que terminou o Campeonato Inglês na sexta posição, informou o clube londrino nesta terça-feira (21).

Pochettino assumiu o cargo em maio de 2023 assinando um contrato de dois anos com opção de renovação por mais um.

O argentino de 52 anos viveu um início de temporada complicado nos 'Blues', com resultados irregulares e várias lesões no elenco, especialmente as de Christopher Nkunku, Romeo Lavia e do capitão Reece James.

Apesar disso, a equipe chegou à final da Copa da Liga Inglesa (derrota para o Liverpool) e reagiu no Campeonato Inglês, finalizando a campanha com apenas uma derrota (para o Arsenal) nos últimos 15 jogos.

A sexta posição leva o Chelsea de volta a uma competição europeia depois de um ano de ausência. O time já está garantido pelo menos na Liga Conferência, mas terá uma vaga na Liga Europa se o campeão inglês, o Manchester City, também vencer a final da Copa da Inglaterra contra o Manchester United no próximo sábado.

"Em nome de todos no Chelsea, gostaríamos de expressar nossa gratidão a Mauricio pelo trabalho nesta temporada. Ele será sempre bem-vindo em Stamford Bridge e desejamos tudo de melhor em sua carreira", declararam em um comunicado Laurence Stewart e Paul Winstanley, diretores esportivos do clube.

Pochettino é o terceiro técnico a deixar o Chelsea antes do fim de contrato desde a chegada do fundo de investimentos Clearlake Capital e do empresário Todd Boehly, depois das saídas de Thomas Tuchel e Graham Potter.

kca/nr/iga/ma/cb/aam