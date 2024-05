AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2024 ATÉ QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2024

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência de processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump por pagamentos não declarados à atriz pornô - (até 7 de Junho)

CARACAS (Venezuela) - Oitava rodada de negociações de paz entre governo colombiano e guerrilha ELN - (até 25)

PORTO ALEGRE (Brasil) - Fortes chuvas e fortes enchentes causam mortes no Sul do Brasil - (até 31 de Maio)

(+) PORTO ALEGRE (Brasil) - Desmatamento agrava as enchentes históricas no Rio Grande do Sul - 08H00

CARACAS (Venezuela) - Retomada das negociações de paz entre a Colômbia e o ELN - (até 31 de Julho 2024)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Julho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

VENEZUELA - Disputa entre Venezuela e Guiana sobre Essequibo - (até 31 de Maio 2024)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento do senador Robert Menendez e demais acusados de corrupção - (até 24 de Junho)

Europa

CANNES (França) - Festival de Cannes - (até 25)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do papa Francisco - 05H00

CANNES (França) - Festival de Cinema de Cannes - Semana da crítica - (até 23)

SÁBADO, 25 DE MAIO DE 2024

Europa

CANNES (França) - Diretor George Lucas recebe Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes -

DOMINGO, 26 DE MAIO DE 2024

Esportes

PARIS (França) - Tênis: Torneios do Grand Slam - Roland-Garros - (até 9 de Junho)

TERÇA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2024

África

(+) ÁFRICA DO SUL - Eleições gerais -