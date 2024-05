PRINCIPAIS NOTÍCIAS

IRÃ ACIDENTE: Irã inicia cerimônias fúnebres de despedida do presidente Ebrahim Raisi

=== IRÃ ACIDENTE ===

TEERÃ:

Irã inicia cerimônias fúnebres de despedida do presidente Ebrahim Raisi

Dezenas de milhares de iranianos se reuniram nesta terça-feira (21) na cidade de Tabriz, noroeste do país, para o cortejo fúnebre de despedida do presidente Ebrahim Raisi, que morreu no domingo num acidente de helicóptero.

PARIS:

ONGs lamentam 'impunidade' sobre falecido presidente do Irã

Organizações não-governamentais e opositores iranianos lamentaram que a morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero tenha o impedido de ser responsabilizado pelos crimes que, segundo eles, cometeu durante mais de três décadas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

TUXPAN:

O desafio de levar o voto às regiões mais remotas do México

Urnas, agentes eleitorais, treinamentos no meio das montanhas: a menos de duas semanas para as eleições presidenciais no México, os ensaios acontecem até nas comunidades indígenas mais remotas onde votar é uma façanha.

MÉXICO:

Iztapalapa, o 'coração' da disputa eleitoral pela Cidade do México

Uma infinidade de casas coloridas se estende até onde a vista alcança. Populosa, insegura e pobre, Iztapalapa será crucial para que a esquerda mantenha o poder na Cidade do México.

-- EUROPA

FRANKFURT:

Justiça alemã inicia julgamento de suspeitos de planejar golpe de Estado

Um príncipe, vários ex-oficiais do Exército e uma ex-deputada de extrema direita, líderes de uma célula que supostamente pretendia organizar um golpe de Estado, começam a ser julgados nesta terça-feira (21) em um tribunal em Frankfurt, no oeste da Alemanha.

MADRI:

Felipe e Letizia completam 20 anos de casamento com imagem renovada da monarquia espanhola

Felipe VI e Letizia da Espanha, que celebram na quarta-feira 20 anos de casamento, cultivaram uma imagem afastada dos escândalos da era Juan Carlos, com a qual tentam modernizar a monarquia espanhola.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Estrutura descentralizada, conhecimento do terreno: os fatores do ressurgimento do Hamas no norte de Gaza

A guerra de Israel contra o Hamas voltou ao norte da Faixa de Gaza, onde o Exército de Israel anunciou há alguns meses a derrota do movimento islamista.

HAIA:

Quais as consequências dos pedidos de prisão de líderes de Israel e do Hamas ao TPI?

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, deu um passo importante ao pedir na segunda-feira a emissão de mandados de prisão de autoridades de Israel e líderes do Hamas por suspeitas de crimes de guerra e contra a humanidade na Faixa de Gaza. Mas isso significa que os acusados serão julgados em Haia?

BEIRUTE:

Esposa do presidente sírio Bashar al Assad diagnosticada com leucemia

Asma al Assad, esposa do presidente sírio Bashar al Assad, sofre de leucemia, informou nesta terça-feira (21) o governo, quase cinco anos após a primeira-dama ter anunciado que havia superado um câncer de mama.

-- ÁSIA

FUJIKAWAGUCHIKO:

Cansada de turistas, cidade do Japão bloqueia vista para o Monte Fuji

Uma cidade japonesa instalou uma grande barreira de malha em um ponto popular para a visualização do Monte Fuji nesta terça-feira (21), na tentativa de desencorajar um número crescente de turistas que tiram fotos incansavelmente do local.

SHIMONOSEKI:

Um novo baleeiro zarpa do Japão, apesar da controvérsia em torno do consumo da carne de baleia

O Japão é um dos últimos países do mundo a permitir a caça comercial de baleias, uma prática controversa que é defendida como parte da identidade nacional, e um novo navio baleeiro de 9.300 toneladas partiu da costa nipônica na terça-feira (21).

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

"Baby" leva realidade da comunidade LGBTQIA+ de São Paulo a Cannes

O diretor brasileiro Marcelo Caetano retrata em "Baby", exibido nesta terça-feira na Semana da Crítica, uma mostra paralela do Festival de Cannes, a vida da comunidade LGBTQIA+ na cidade de São Paulo, com a relação entre um homem jovem e um mais maduro.

CANNES:

Equipe de campanha de Trump vai processar idealizadores de filme biográfico exibido em Cannes

A equipe de campanha do ex-presidente americano Donald Trump anunciou que processará os idealizadores do filme "The Apprentice", apresentado em Cannes, porque consideraram a produção um "lixo".

BUDAPESTE:

Erno Rubik, os 50 anos da invenção do cubo mágico

Era um dia de primavera em 1974, em seu quarto repleto de papéis amassados e barbantes, quando Erno Rubik teve a ideia de juntar pequenos cubos de madeira. Mal sabia ele que esta invenção conquistaria o mundo.

