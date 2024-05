O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, pediu nesta terça-feira a libertação do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, a quem a justiça britânica concedeu uma última oportunidade de apresentar recurso contra a extradição para os Estados Unidos.

Após a decisão, Albanese reiterou o seu pedido pelo fim da perseguição contra Assange, cidadão australiano, e afirmou que mantê-lo preso "não serve para nada".

"Continuamos trabalhando em estreita colaboração para alcançar esse resultado", disse Albanese.

Na segunda-feira, o Tribunal Superior de Londres concedeu ao fundador do WikiLeaks a possibilidade de apresentar recurso para determinar se, como cidadão estrangeiro, pode contar com a proteção da liberdade de expressão do sistema judicial americano.

O recurso de apelação interrompe temporariamente a extradição de Assange, aprovada em junho de 2022 pelo governo britânico.

O fundador do WikiLeaks, solicitado pela justiça dos Estados Unidos por divulgar segredos militares das guerras no Iraque e no Afeganistão, está em uma penitenciária de segurança máxima de Londres desde abril de 2019.

Antes, ele passou sete anos na embaixada do Equador na capital britânica para evitar a extradição à Suécia por um caso de suposto estupro que foi arquivado.

