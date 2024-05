Ao menos 19 pessoas morreram em dois acidentes rodoviários registrados nas últimas 24 horas em diferentes regiões andinas do Peru, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (20).

No incidente mais grave, um micro-ônibus de passageiros se chocou frontalmente com um trailer na província de Pasco, 310 km a leste de Lima.

"Temos 10 mortos já confirmados e 16 pessoas feridas", disse à imprensa Luis Rodríguez, diretor de Saúde de Pasco.

O acidente ocorreu nesta segunda na rota que liga a cidade de Cerro de Pasco ao distrito de Huariaca.

Outro acidente mortal ocorreu na noite de domingo na província de Ancash (430 km a nordeste de Lima), quando um micro-ônibus caiu em um abismo de 200 metros.

Nove passageiros morreram e seis ficaram feridos, indicou o Ministério do Interior. O acidente foi registrado na via que liga as cidades de Pativilca e Huaraz.

Os acidentes nas rodovias peruanas acontecem com regularidade por vários fatores como o excesso de velocidade, o mau estado das estradas, a falta de sinalização e a pouca fiscalização das autoridades.

Na terça-feira passada, 16 pessoas morreram depois que um ônibus despencou por um abismo na província de Ayacucho.

Em 2023, o Peru registrou um total de 3.138 mortes por acidentes de trânsito, segundo o Ministério dos Transportes.

Cerca de 70% desses acidentes se devem a fatores humanos por imperícia ou cansaço do condutor, de acordo com o ministério.

