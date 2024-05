O papa Francisco visitará Bélgica e Luxemburgo de 26 a 29 de setembro, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (20), ou seja, menos de duas semanas depois de retornar de uma viagem de 12 dias pela Ásia.

O pontífice, de 87 anos e que teve problemas de saúde nos últimos meses, viajará a "Luxemburgo em 26 de setembro e à Bélgica de 26 a 29 de setembro, onde visitará Bruxelas, Leuven e Louvain-la-Neuve", informou o Vaticano em um comunicado.

A visita responde ao convite das universidades católicas KU Leuven, na região belga de Flandres, e UCL de Louvain-la-Neuve, na Valônia.

A universidade KU Leuven, fundada em 1425, celebrará 600 anos durante o ano universitário 2024-2025. Sua homóloga francófona, a UC Louvain, criada na Bélgica francófona após disputas linguísticas nos anos 1960, está associada às celebrações.

A última visita do líder máximo da Igreja Católica à Bélgica ocorreu em 1995, quando João Paulo II viajou a Bruxelas para a beatificação do padre Damian, que depois foi canonizado.

A visita de Francisco ocorre em um momento delicado para a Igreja Católica na Bélgica, devido às investigações sobre os escândalos de crianças roubadas com a cumplicidade religiosa no século passado.

Os bispos voltaram a pedir desculpas no final do ano e pediram uma investigação independente após novos depoimentos que desenterraram o escândalo de crianças separadas de suas mães, a maioria das vezes jovens solteiras e em, algumas vezes, vítimas de estupro ou de incesto, para enviá-las para adoção.

As jovens, cujos pais queriam esconder a gravidez, eram colocadas em contato com ordens religiosas que tinham relação com famílias que esperavam adotar as crianças.

O papa, que não viaja ao exterior há um ano, teve problemas de saúde nos últimos meses, que o obrigaram a renunciar a vários compromissos.

Desde sua eleição em 2013, Francisco fez 44 viagens ao exterior.

Na primeira quinzena de setembro, o papa deve fazer uma viagem pela Ásia e Oceania, que será a mais longa de seu pontificado e o levará à Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste e Singapura.

