UCRÂNIA RÚSSIA: Zelensky se prepara para grande ofensiva no norte e leste da Ucrânia enquanto Rússia avança

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Gaza recebe primeira remessa de ajuda humanitária após vários dias de bloqueio

=== UCRÂNIA RÚSSIA ===

Zelensky se prepara para grande ofensiva no norte e leste da Ucrânia enquanto Rússia avança

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse em entrevista exclusiva à AFP que espera uma grande ofensiva russa no norte e leste do país com o objetivo de ocupar a cidade de Kharkiv, região onde Moscou continua neste sábado(18) sua ofensiva iniciada em 10 de maio.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH:

Gaza recebe primeira remessa de ajuda humanitária após vários dias de bloqueio

Os combates entre Israel e o Hamas continuam na Faixa de Gaza, que após vários dias de bloqueio recebeu mais de 300 caixas de ajuda humanitária através do cais temporário instalado pelos Estados Unidos na costa do território palestino, indicou neste sábado(18) o Exército israelense.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PUERTO AYORA:

Ambientalistas recriam viagem de Charles Darwin às Ilhas Galápagos

Como em 1831, partiram do porto inglês de Plymouth para recriar a viagem pelo mundo do naturalista Charles Darwin. Agora em Galápagos, os expedicionários encontraram um arquipélago diferente daquele que deu origem à teoria da evolução das espécies no século XIX.

-- EUROPA

BRATISLAVA:

Otimismo sobre estado do primeiro-ministro eslovaco; suposto agressor em prisão preventiva

O prognóstico para o estado de saúde do chefe de Governo eslovaco, Robert Fico, após uma tentativa de assassinato, é "positivo", afirmou a ministra da Saúde neste sábado(18), enquanto um tribunal decidiu manter o suspeito do ataque em prisão preventiva.

NOUMEA:

Seis mortos no arquipélago francês do Pacífico, onde o Exército tenta impor a ordem

Outra pessoa morreu neste sábado e duas ficaram feridas na Nova Caledônia, arquipélago francês do Pacífico onde a polícia e o Exército tentam restabelecer a ordem após uma quinta noite de distúrbios e saques que já tiraram seis vidas.

CANNES:

O argentino Daniel Burman apresenta 'Transmitzvah' em Cannes, entre tradição e identidade de gênero

Depois de anos focado na televisão, o diretor argentino Daniel Burman volta ao cinema com "Transmitzvah", apresentado em Cannes, filme em que mistura a tradição judaica com a história de uma menina transexual.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- AUTOMOBILISMO

Acompanhamento do GP da Emilia-Romagna de F1

-- TÊNIS

Acompanhamento da final do WTA 1000 de Roma

