Uma "tentativa de golpe de Estado", na qual participaram "estrangeiros e congoleses", foi frustrada neste domingo em Kinshasa, anunciou o porta-voz das Forças Armadas da República Democrática do Congo.

"As forças de defesa e segurança cortaram pela raiz uma tentativa de golpe de Estado", declarou o general Sylvain Ekenge em uma breve mensagem na televisão nacional.

"Nesta tentativa participaram estrangeiros e congoleses" que foram "todos neutralizados, incluindo seu líder".

A situação em Kinshasa estava calma na manhã deste domingo, segundo jornalistas da AFP.

O anúncio foi feito pouco depois de um ataque à residência do ministro da Economia, Vital Kamerhe, no bairro de Gombe, perto do Palácio da Nação onde ficam os gabinetes do presidente Félix Thsisekedi.

Houve "um ataque armado" nesta manhã na casa do ministro da Economia, escreveu no X o embaixador japonês em Kinshasa, Hidetoshi Ogawa.

Kamerhe "não ficou ferido [...] dois policiais e um agressor foram mortos, segundo diversas fontes, acrescentou.

A embaixada francesa relatou "tiros de armas automáticas" no bairro e pediu aos seus cidadãos que evitassem a área.