O Exército israelense anunciou neste sábado (18) que repatriou o corpo resgatado de um israelense na Faixa de Gaza. A vítima havia sido levada para o território palestino em 7 de outubro, após ser morta no ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel.

O corpo de Ron Benjamin, 53, foi encontrado juntamente com o de outros três reféns, cuja repatriação foi anunciada na véspera, informou o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari.

Benjamin foi morto na passagem de Mefalsim e seu corpo foi levado para Gaza por militantes do Hamas", detalhou o Exército. "O corpo foi resgatado juntamente com os de Itzhak Gelerenter, Shani Louk e Amit Buskila, graças a informações precisas obtidas durante interrogatórios de terroristas detidos na Faixa de Gaza."

Gelerenter, Louk e Buskila foram sequestrados durante um ataque a um festival de música eletrônica que reunia milhares de jovens. Segundo autoridades israelenses, combatentes do Hamas mataram mais de 360 pessoas no festival.

Das 252 pessoas sequestradas naquele dia, 124 permanecem retidas na Faixa de Gaza e 37 teriam sido mortas, segundo o Exército.

A ofensiva de Israel em resposta já deixou mais de 35 mil mortos na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde daquele território, governado pelo Hamas.

