Um grupo de assaltantes armados roubou, neste sábado (18), a joalheria de luxo Harry Winston em Paris, localizada perto da Champs Élysées e fugiu de moto, informaram fontes policiais.

O valor do roubo não será conhecido com precisão "por vários dias", de acordo com a fonte próxima à investigação, mas pode chegar a vários milhões de dólares, levando-se em conta os roubos anteriores desse estabelecimento de luxo.

O crime ocorreu por volta das 11h45 (6h45 em Brasília).

Os assaltantes "usaram motos para cometer o crime e fugir", explicou a fonte policial.

"Segundo os primeiros indícios eram três elementos e fugiram em uma moto e em uma scooter", revelou a mesma fonte.

"Houve um disparo do lado de fora do estabelecimento", mas "ninguém ficou ferido", acrescentou.

De acordo com a fonte policial, foi um tiro de "dissuasão".

A joalheria Harry Winston da avenida Montaigne foi alvo de assaltos em 2007 e 2008, quando roubaram 900 joias com um valor determinado pela seguradora em 78,9 milhões de euros, um dos maiores do mundo nesse setor.

O tribunal penal de Paris condenou em 2015 oito homens a penas que oscilavam entre 9 e 15 anos de prisão.

