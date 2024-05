Inundações repentinas no oeste do Afeganistão mataram pelo menos 50 pessoas nas últimas horas, anunciaram as autoridades locais neste sábado.

“Cinquenta moradores da província de Ghor morreram nas enchentes de sexta-feira e muitos outros estão desaparecidos”, disse o porta-voz da polícia provincial, Abdul Rahman Badri.

O Afeganistão, um dos países mais expostos às mudanças climáticas, segundo os especialistas, tem sofrido fortes tempestades há semanas, após um incomum inverno seco e vários anos de seca.

As inundações de sexta-feira também destruíram cerca de 2.000 casas e danificaram milhares de moradias, acrescentou.

“Estas terríveis inundações também mataram milhares de cabeças de gado(…) destruíram centenas de hectares de terras agrícolas, centenas de pontes e redes de esgoto e milhares de árvores”, acrescentou.

As principais estradas de entrada e saída da província estão “completamente bloqueadas”, disse o porta-voz.

Outras províncias do norte do Afeganistão sofreram inundações repentinas no final da semana passada e são esperadas novas tempestades, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Centenas de pessoas morreram na semana passada quando as inundações devastaram a província de Baghlan, no norte, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos e autoridades do regime talibã.

