As autoridades espanholas confirmaram, nesta sexta-feira (17), que três de seus cidadãos morreram e outro ficou ferido quando faziam turismo no Afeganistão, e o presidente de governo espanhol, Pedro Sánchez, reagiu afirmando estar "horrorizado".

Fontes do Ministério das Relações Exteriores da Espanha confirmaram que, por ora, três espanhóis morreram e pelo menos um ficou ferido, depois que as autoridades afegãs informaram sobre o ataque em Bamiyan, no centro do país.

"O Ministério [espanhol] trabalha, através da Unidade de Emergência Consular, para esclarecer as circunstâncias, atender os afetados em tudo o que necessitem, e fazer contato com seus familiares", explicaram as fontes.

"Horrorizado com a notícia do assassinato de turistas espanhóis no Afeganistão", afirmou Sánchez em mensagem na rede social X.

"Estou acompanhando a situação pontualmente", acrescentou Sánchez, enviando seu "carinho" aos "familiares e amigos" das vítimas.

