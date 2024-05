A Juventus demitiu o técnico Massimiliano Allegri nesta sexta-feira (17), apenas dois dias depois do título da Copa da Itália, o 15º da história do clube no torneio, com vitória por 1 a 0 sobre a Atalanta na Final.

"A Juventus anuncia que dispensou de suas funções o treinador da equipe principal Massimiliano Allegri", informou o clube italiano em comunicado.

"Esta decisão chega depois de certos comportamentos observados durante e depois da final da Copa da Itália, que o clube não considera compatíveis com o comportamento de seus representantes", acrescenta a nota.

Há semanas, a imprensa italiana anunciava a provável demissão de Allegre e apontava como seu provável sucessor o ítalo-brasileiro Thiago Motta, atual técnico do Bologna.

Na final da 'Coppa', Allegri, irritado com a arbitragem, foi expulso nos acréscimos. O treinador tirou o paletó e o jogou no gramado, antes de gritar com o quarto árbitro.

O árbitro de campo, advertido por seu assistente, mostrou o cartão vermelho para Allegri, que continuou com seu "show": aplaudiu ironicamente a expulsão, voltou a gritar com o quarto árbitro, tirou a gravata e voltou a atirar o paletó.

Depois, finalmente se dirigiu aos vestiários enquanto gesticulava e gritava, fora de si.

Após o apito final, Allegri voltou ao gramado para comemorar com os jogadores. O treinador então começou a discutir com o diretor esportivo da Juventus, Cristiano Guintoli, gesticulando e tentando mantê-lo longe das comemorações.

No caminho até a entrevista coletiva pós-jogo, Allegri insultou o diretor do jornal Tuttosport e ameaçou agredi-lo, segundo o relato do jornalista Guido Vaciago.

