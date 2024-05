A Rússia anunciou nesta sexta-feira que continua avançando no nordeste da Ucrânia, onde conquistou 12 localidades da região de Kharkiv desde o início de sua grande ofensiva há uma semana.

"As unidades do grupo 'Norte' libertaram 12 localidades da região de Kharkiv na última semana [...] e seguem avançando profundamente nas defesas do inimigo", afirmou o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

bur/am/bc/jvb/fp