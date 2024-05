Paul McCartney se tornou o primeiro músico britânico a alcançar uma fortuna de 1 bilhão de libras (6,5 bilhões de reais), segundo o ranking anual de bilionários do Reino Unido, publicado pelo Sunday Times nesta sexta-feira (17).

Segundo o ranking das 350 pessoas mais ricas do país, Paul McCartney, que completa 82 anos em junho, possui uma fortuna de 1 bilhão de libras, o que lhe permitiu subir ao posto 165 da lista, colhendo os frutos de seus inúmeros shows e direitos autorais.

De acordo com a "Rich List" do Sunday Times, no total, o Reino Unido possui 165 pessoas com uma fortuna superior ou igual ao 1 bilhão de libras, seis a menos que em 2023.

O ranking dos residentes do Reino Unido com ativos de mais de 1 bilhão de libras em 2022 contou 177 fortunas, 12 a mais do que em 2024, o que levou o jornal a destacar que “parece que (...) os ricos do mundo estão começando a deixar” o país.

Entre os motivos apontados pelo jornal para essa saída estão o nível de tributação que aumentou nos últimos anos e a perda de poder da Bolsa de Valores de Londres, que atrai menos capital.

No topo do ranking ainda está a família do bilionário indiano Gopi Hinduja, dono de um conglomerado financeiro, de energia e de tecnologia, com uma fortuna estimada em 37 bilhões de libras (240 bilhões de reais).

Atrás de Hinduja está o britânico-americano nascido na Ucrânia Leonard Blavatnik, com seus 29,2 bilhões de libras (189 bilhões de reais), que controla o grupo Warner Music e a plataforma de música Deezer.

O primeiro-ministro e ex-banqueiro Rishi Sunak e sua esposa Akshata Murty, herdeira do fundador da gigante indiana de tecnologia Infosys, estão em 245º lugar na lista, com uma fortuna de 651 milhões de libras (4,2 bilhões de reais).

O rei Charles III está em 258º lugar, com uma fortuna de 610 milhões de libras (3,96 bilhões de reais), embora o Sunday Times ressalte que fez uma avaliação cautelosa da fortuna do soberano, excluindo os ativos que ele possui como monarca, como o Ducado de Lancaster e o patrimônio da coroa.

mhc/psr/acc/dd/fp